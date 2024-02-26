CHP MYK'sı seçimlerdeki yol haritasını belirledi. 'İktidara karşı sandık ittifakı'

31 Mart yapılacak yerel seçimlere yönelik kampanya süreci gündemiyle toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, yol haritasını belirledi. CHP'nin, il başkanlarının yanı sıra TBMM’nin kapanması ile tüm milletvekillerini sahada, belediye başkan adaylarının kampanyalarında görevlendirilecek.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, seçim konuşmalarında, “sandık ittifakı” vurgusu yapılarak, seçmene yumuşak mesajlar verilecek ve diğer muhalefet partilerine yönelik kırıcı bir dilden uzak durulacak.

SANDIK İTTİFAKI

CHP'li başkan adayları, kampanyasını “Seçmeni sandıkta birleştirme” hedefine kapsamında şekillendirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Türkiye İttifakı” söylemi hemen her seçim bölgesinde seçmene aktarılacak. “Muhalefete muhalefet etmeme” anlayışı düsturuyla ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil tercih edilecek.

Ankara ve İstanbul gibi, çok adaylı yarışların olacağı seçim çevrelerine ağırlık verilecekken, ittifak olmasa dahi diğer muhalefet partilerinin seçmenleri CHP adayına yönlendirilmeye çalışılacak. Bu çerçevede hem ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı faaliyetler seçmene bildirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL SAHADA

CHP, TBMM’deki son grup toplantısından sonra tüm gücüyle sahaya inecek. Bu kapsamda ilk olarak il başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez’de bir araya gelecek ve yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

ÇORLU DAVASI

CHP Lideri, Çarşamba günü Muğla’da aday tanıtım toplantısında, Perşembe günü ise Bursa’da olacak. Özel ayrıca, Perşembe günü Çorlu Tren Faciası davasının duruşmasına katılacak. Cuma günü İstanbul’da seçmenle buluşması beklenen Özel, Cumartesi günü memleketi Manisa’da halk ile buluşacak. Özel haftayı, Pazar günü Tekirdağ’da gerçekleştireceği miting ile sonlandıracak.