CHP MYK'sında kritik miting kararı verildi

Geçtiğimiz gün Ankara'da TUSAŞ Kahramankazan tesislerine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 22 kişi de yaralandı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Terör saldırısı üzerine altı ili kapsayan Doğu turu programını iptal ederek Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında ikinci kez saat 18.00'da toplanan MYK toplantısı sona erdi.

Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki kadın terörist HDP'li çıktı!

Yaklaşık üç saat süren toplantıda CHP'nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği "Yaşam Hakkı" mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi olarak yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Miting "Birlikteyiz, bir aradayız, korkmuyoruz" temasıyla İstanbul'da yapılacak.

Mitinge çağrı için video hazırlandığı ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı öğrenildi.