Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki teröristin kimliği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki teröristin kimliği belli oldu

TUSAŞ saldırsındaki teröristin kimliği belli oldu.

TUSAŞ saldırsındaki erkek teröristin kimliği belli oldu. PKK terör örgütü üyesi ROJGER kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

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PKK ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK OLDUĞU AÇIKLANDI

Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın detayları şu şekilde;

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi" sindiremez!

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