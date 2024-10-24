Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki teröristin kimliği belli oldu

TUSAŞ saldırsındaki erkek teröristin kimliği belli oldu. PKK terör örgütü üyesi ROJGER kod adlı Ali Örek olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

PKK ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK OLDUĞU AÇIKLANDI

Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın detayları şu şekilde;

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi" sindiremez!

Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.



Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.



Şehitlerimize bir kez… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2024

Detaylar geliyor...