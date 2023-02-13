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CHP önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm deprem bölgesini ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7, 7.6 büyüklüğündeki aralıklı iki ayrı deprem yaşanan ve son yılların en büyük afeti olarak kabul edilen Kahramanmaraş depreminde gün geçtikçe bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:18
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CHP önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm deprem bölgesini ziyaret etti

CHP önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm deprem bölgesini ziyaret etti
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Sonsöz Gazetesi’nden Ali Baran Fayık’ın haberine göre depremin yaşandığı bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, depremin yaşandığı illere baktığımızda gördüğümüz tablo çok acı. Bu acıyı sarmak zaman alacak ama gerekli önlemlerinde de alınması gerektiğini söyledi.

Tüm,"Deprem için zamanında önlem alınsaydı binlerce vatandaşımız şu an hayatta olabilirdi. Yaşanılan afet gerçekten eşi benzeri olmayan bir durum. Gidip gördüğümüz yerlerde hayatta kalan insanlar çaresiz bir şekilde enkaz altında kalan yakınlarını bekliyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar bir nebze de olsa insanların ihtiyacını giderselerde hala bu temel yardımlara ihtiyaç var. Çünkü insanlarımız bitkin durumdadır. Görülen tabloda 10 ili kapsayan deprem binlerce yaşamın son bulunmasına neden oldu. Acı bir gerçekle yüz yüze geldik. Bir daha bu durumların yaşanmaması için artık yeterli önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlarımıza herkes gibi elimizden geldiği kadar desteklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'tan tutunda Hatay' a kadar depremin yaşandığı illere gittim. Her yerde aynı umut, aynı acı, aynı bekleyiş var. Her yerde çok enkaz var. Gerçekten sözlerin kiyafetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Umarım tekrardan böyle felaketlerle karşılamayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

 

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