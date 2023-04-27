CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti

YSK’ya sandık kurulu listelerini gecikmeli ileten ve 437 sandıkta görevlilerin yer almamasına sebep olduğu belirtilen CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı CHP Genel Merkezi’nin talebi üzerine istifa etti.

CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti

CHP’nin 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimler için sandık kurulu listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geç teslim eden Denizli Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, CHP Genel Merkezi’nin talebi üzerine görevinden istifa etti. Söz konusu gecikme nedeniyle Pamukkale’deki 712 sandıkta görevli yer alamayacak.

"YSK'YA BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Öte yandan Arpacı, yaşanan olayla ilgili Tele1.com.tr Haber Müdürü Fırat Yeşilçınar’a konuştu.

Arpacı şu açıklamayı yaptı: “Biz itirazımızı gün içinde yaptık. Belirlenen sürede yaptık. Hava muhalefeti ve 5 dakika iddiası doğru değil. 25’inde il seçim kuruluna itirazımızı yaptık. O reddedildi. Şimdi de YSK’ya başvurumuzu yaptık. Süreci, takip ediyoruz. Ama biz seçime hazırız.”

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