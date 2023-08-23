CHP Twitter'da da kaybetti. Mavi tik kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Twitter hesabında yaptığı değişiklik nedeniyle "mavi tik"ini kaybetti.

CHP Twitter'da da kaybetti. Mavi tik kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi resmi Twitter hesabında isminin yanına Türk bayrağı emojisi ekledi.

Ancak yapılan işlem, Twitter’da kural ihlaline neden oldu. Twitter bu nedenle partinin resmi hesabındaki mavi tiki kaldırdı.

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KILIÇDAROĞLU’NUNKİ DE KALDIRILMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirilmişti.

Bu, arka arkaya iki defa yapılınca Twitter’da kural ihlaline neden oldu. Twitter bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki 'mavi tik'i kaldırdı. Ancak bir süre sonra platform, Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' ekledi.

"GRİ TİK KİMLERE VERİLİYOR?"

Twitter kurallarına göre 'gri tik', "Bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil eden" hesaplara veriliyor.

Bu onay işaretini elçilikler, kolluk kuvvetleri, devlet başkanları, üst düzey diplomatlar, kabine üyeleri, kurum ve devlet görevlileri gibi üst düzey yetkililer kullanıyor.

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