“CHP üzerine yıkılacak bir pislik yapılabilir” Cemal Enginyurt açıkladı

CHP milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Enginyurt, “Selçuk denilen tetikçiye koruma ver Ali Yerlikaya. Zira provokatif karanlık çeteler, CHP üzerine yıkılacak bir pislik yapabilir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tahliye edildi.

Yaşanan olaya CHP kanadından tepkiler sürerken, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Tengioğlu’nun serbest bırakılması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

"PROVOKATİF KARANLIK ÇETELER, CHP ÜZERİNE YIKILACAK BİR PİSLİK YAPABİLİR”

Enginyurt, "Selçuk denilen tetikçiye koruma ver Ali Yerlikaya. Zira provokatif karanlık çeteler, CHP üzerine yıkılacak bir pislik yapabilir” dedi.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt şunları söyledi,

“Özgür Özel'e yumrukla saldıran evlad katili, saldırgan Selçuk Tengioğlu tahliye edildi!

Bu Ülke de Hukuk var öyle mi?

Selçuk denilen tetikçiye koruma ver Ali Yerlikaya.

Zira provokatif karanlık çeteler,CHP üzerine yıkıkacak bir pislik yapabilir.

@eczozgurozel

yalnız değildir.”

