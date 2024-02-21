CHP ve DEM'den aday çıkarmama kararı. Destekleyecekleri ismi açıkladılar

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler astık sayılı günler kalmışken partilerin seçim stratejisi, ortaklıkları ve kritik hamleleri de daha da belirgin hale gelmeye başladı. Yerel seçimler için adayların isimleri dün seçim kurullarına teslim edildi.

Seçim kurullarına teslim edilen isimler arasında yokluğu dikkat çeken iki parti ise CHP ve DEM Parti oldu. İki parti sanayi şehri Kocaeli’inin işçi semti olan Gebze’de aday çıkarmadı.

Gebze’den adaylığını geçmiş günlerde açıklayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın karşısında CHP ve DEM’in aday çıkarmaması ittifak yorumlarına neden oldu.

CHP YÜZDE 29,4 OY ALMIŞTI

2019’da yapılan yerel seçimlerde Gebze’de AKP yüzde 51,7 ile seçimi kazanırken CHP yüzde 29,4; Saadet Partisi ise yüzde 8 oy almıştı. DEM (HDP) ise aday çıkarmamıştı.