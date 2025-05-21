CHP ve MHP arasında HSK gerilimi! İki isim birbirine girdi…

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında imzası olan Hakan Yüksel'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçilmesine sert tepki göstermişti. Tanal, MHP’li Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in HSK’ya seçilen ismin kızının nikah şahidi olduğunu söyledi. Yönter, Tanal’a ‘Zoruna mı gitti?’ şeklinde yanıt verdi.

HSK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Meclis Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapıldı. HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. Yargıtay üyeleri arasından HSK'ya seçilen isimler; Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han oldu. Danıştay üyeleri arasından ise Cengiz Aydemir seçildi. Öğretim üyeleri ve avukatlar listesi arasından ise Alişan Tiryaki en çok oyu alan isimler oldu.

TANAL: ALIN SİZE TAM BAĞIMSIZ YARGI

HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında imzası olan üyeler arasında yer alıyordu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksel'in HSK üyeliğine seçilmesine tepki gösterdi. "Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı" diyerek tepki gösteren Tanal, şunları söyledi:

"Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi; Ankara iki Nolu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen, Kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikâh şahidi yapan, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali var' kararına karşı yargısal darbe gibi karşı kararı veren Yargıtay üçüncü Ceza Dairesi Başkan Vekili olan, Veee en önemlisi dün gece yapılan HSK seçimleri sonucu HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel, Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı..."

Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;



Ankara iki Nolu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen,



Kendi kızının düğününde MHP genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,



Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararına karşı… pic.twitter.com/zlDzcMlAPr — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 21, 2025

YÖNTER: ZORUNA MI GİTTİ?

Tanal’ın HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel ile ilgili yaptığı hatırlatmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter cevap verdi. Tanal'ın paylaşımını alıntılayan Yönter, "Bay Tanal, meşhur bir sözü hatırlatayım sana: Densiz deve girmezmiş eve… Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde… Siyaset vodvilinde meddahlığa özenme…Biraz adam ol, tabii seciyen ve seviyen elverirse…" dedi.