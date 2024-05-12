CHP yönetiminden belediyelere tasarruf genelgesi

CHP idaresindeki bütün belediyelere tasarruf tedbirleri genelgesi yolladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin imzası ile yollanan “Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” başlıklı genelgede belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Genelgede ihale konusu hakkında kamu ihalelerinin açık ihale yöntemi ile yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği, belediyeye ait olan araçların tahsis ve kullanımında lüks, şatafat ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilmesi, Belediye başkanlarının katılacağı etkinliklerde çok araçlı konvoy oluşturulmaması, etkinliklere katılımın önceden hazırlanan minibüs veya otobüs ile toplu şekilde katılımın olması gerektiği belirtildi.

ÖZEL ARAÇLAR

Belediyelere gönderilen genelgede belediyeye ait olan araçların özel işlerde kullanılmaması gerektiği, kimsenin kullanımına tahsis edilemeyeceği ve bununla beraber belediye araçlarının eş dost ve akrabalara kullandırılamayacağı ifade edildi.

“BELEDİYE KİMSEYİ YURTDIŞINA YOLLAYAMAZ”

CHP’li Belediyelerin belediye çalışanlarını eğitim amaçlı yurtdışına yollamasının yasakladığı, belediyenin düzenlediği gezi, etkinlik, yemek gibi organizasyonlarda aşırılık ve israfın yasaklandığı, bununla beraber yılbaşı ve bayramlarda kamu görevi gereği dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödeme yapılmaz, şahıslarına ait tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon vb. gibi ürünler verilemez.

EN UYGUN CEP TELEFON TARİFESİ

Genelgede belediye başkanlarının tüm haberleşme faaliyetleri için makul davranması, cep telefon kullanımında en uygun operatör ve tarifenin kullanılması tercih edilecek.

ATAMALAR-İŞE ALIMLAR

İşe alımlarda kişiye özel ilan verilmeyecek, akraba ve tanıdık oldukları için kişilere referans gösterilmeyecek. Kamu görevleri yerine getirilirken keyfi olarak herhangi bir kişi, grup veya organın zararına davranılmaz ve bütün vatandaşların haklarına, görevlerine ve çıkarlarına gereken saygı gösterilir.