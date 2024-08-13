CHP’de 47 yıl sonra bir ilk! Son seçimi nokta atışı bilen anket şirketi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
CHP’de 47 yıl sonra bir ilk! Son seçimi nokta atışı bilen anket şirketi açıkladı

Gazeteci Aytunç Erkin, Hakan Bayrakçı’nın özel abonelerine sunduğu “SONAR VIP” anketinin sonuçlarını paylaştı. 2024 yılı Temmuz ayında 26 ilde toplam 3 bin 271 kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda çarpıcı veriler ortaya çıktı. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Murat Kurum karşısında yüzde 7 farkla kazanacağını öngörmüş ve bu tahminini paylaştığı için iktidar kanadından sert eleştiriler almıştı. Peki, SONAR’ın son anketinde durum nasıl?

SONAR’ın Temmuz Ayı Anketi Sonuçları:

CHP: %34.7

AKP: %28.3

Ankete katılanlara “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar şu şekildeydi:

  • CHP: %23.1
  • AKP: %18.9
  • MHP: %6.9
  • DEM Parti: %6.7
  • İYİ Parti: %3.7
  • Zafer Partisi: %3.5
  • Yeniden Refah Partisi: %3.2
  • Diğer: %0.8
  • Görüş belirtmeyenler: %33.2
  • (Kararsız oy: %15.1, geçersiz oy kullanırım: %3.1, sandığa gitmem: %11.9, fikri yok: %3.1)

SONAR, görüş belirtmeyenlerin oranının Haziran ayına göre %4 puan azaldığını ancak hala yüksek olduğunu belirtti. Kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının %27’nin altına düşmesi gerektiğini vurguladı. Görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında ise sonuçlar şu şekildeydi:

  • CHP: %34.7
  • AKP: %28.3
  • MHP: %10.4
  • DEM Parti: %10.1
  • İYİ Parti: %5.5
  • Zafer Partisi: %5.1
  • Yeniden Refah Partisi:
  • %4.8 Diğer: %1.1

1977'DEN BERİ İLK KEZ

SONAR, 1977 yılından beri ilk kez CHP’nin genel seçim oy oranı olarak birinci parti olduğunu belirtti. AK Parti’nin 22 yıllık iktidarının yanı sıra ekonomik durum ve CHP’nin yeni “ılımlı politika” yaklaşımının bu tablonun oluşmasında etkili olduğunu ifade etti.

Haziran ve Temmuz ayları karşılaştırıldığında, CHP’nin oy oranı %32.5’ten %34.7’ye yükselirken, AKP’nin oy oranı %33’ten %28.3’e düştü. Ayrıca, Zafer Partisi’nin oy oranı %4.1’den %5.1’e, Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise %4.3’ten %4.8’e yükseldi.

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