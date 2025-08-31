CHP’de Bahçeli çatlağı! Ortalık fena karıştı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 29 Ağustos tarihinde TBMM kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. Kaya, Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel. Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” diyerek fotoğraf çektirdi.

Olay, CHP içinde tartışmalara neden oldu. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti üyelerinin AKP ve MHP temsilcileri ile yakın görüntü vermesini eleştirdi. Arslan, bu tür karelerin parti mücadelesine zarar verdiğini ve halkın inancını zedelediğini vurguladı.

Arslan’ın paylaşımı şöyle:

"KABUL EDİLEMEZ"

"Türkiye’nin dört bir yanında partimiz ağır bir kuşatma altındayken; genel başkanımız hakkında soruşturmalar ve fezlekeler hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayımız ve birçok yol arkadaşımız haksız yere cezaevlerinde tutulurken, örgütümüz en ağır baskılarla sindirilmeye çalışılırken; kamuoyunda hakaretleriyle, saldırılarıyla bilinen iktidar ve ortaklarının temsilcileriyle verilen ‘yakınlık’ görüntüleri asla kabul edilemez.

'İKTİDARIN GÜCÜNÜ MEŞRULAŞTIRIYOR'

Son günlerde kimi yol arkadaşlarımızın iktidar partisi il başkanlıkları ya da yıllardır partimize ve partililerimize en ağır sözleri sarf eden parti genel başkanları ya da temsilcileri ile yan yana verdikleri samimi kareler, mücadelemizin ruhuna zarar vermekte ve milyonların inancını zedelemektedir.

Unutulmamalıdır ki; binlerce yurttaşın iradesini temsil eden seçilmişlerin muhatabı herhangi bir siyasi partinin il başkanı ya da temsilcisi değildir.

İktidar partisinin il başkanlarını ‘sorunların çözümünde muhatap’ almak; parti devletinin dayatmalarını kabul etmek, boyun eğmek ve biat etmek anlamına gelir. Bu tür görüntüler, iktidarın gücünü meşrulaştırmaktan ve halka yanlış mesaj vermekten başka bir sonuç doğurmaz.

'TARİHİ SORUMLULUK BİLİNCİ' VURGUSU

Ülkenin Cumhurbaşkanı’ndan bakanlarına, ortağından sözcülerine kadar her gün partimize, örgütümüze ve liderlerimize en ağır hakaretler yöneltilirken; genel başkanımıza, örgütümüze ve adaylarımıza davalar, soruşturmalar, fezlekeler açılırken; yol arkadaşlarımız haksız yere cezaevlerinde tutulurken bu baskı ve zulmü görmezden gelen, iktidar ve ortaklarıyla samimi ilişkiler sergileyen tavırlar; en hafifinden milyonların inancına, umuduna ve mücadelesine zarar vermektedir.

Bugün bizlere düşen, iktidara meşruiyet kazandıracak görüntüler vermek değil; halkın iradesine sahip çıkmak, engelleri halka açıklamak, dayanışmayı büyütmek ve direnç göstermektir. Tüm yol arkadaşlarımızı, tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum.”