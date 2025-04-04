'CHP'de bir isim adaylığını açıklayacak' Ortalığı karıştıracak iddia

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP olağanüstü kurultayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MÜSLİM SARI CHP BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Barış Yarkadaş “Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek. Müslim Sarı cumartesi günü adaylığını açıklayabilir" ifadelerini kullandı.

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, ''bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor'' ifadelerini kullandı.