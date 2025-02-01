CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığında sürpriz isim! Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından...

Bir süredir CHP’ye geçeceği konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yeni gelişmeyi Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “İnce’nin 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye ilhak etmesi bekleniyor” dedi. İnce’nin CHP’ye katılması ‘ön seçim’ hazırlığının olduğu bugünlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun ardından bir sürpriz isim olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığında olabileceği belirtiliyor.

SAYMAZ İNCE İÇİN TARİHİ VERDİ

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin tekrardan partisine geçeceği Ankara kulislerinde dile getirilmişti. Son yaşanan gelişmeyi ise Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında dile getirdi. Saymaz, İnce’nin 10 gün içinde CHP’ye geçeceğini açıkladı. Saymaz şunları söyledi;

“İnce ve Memleket Partisi, CHP’ye ilhak olacak. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, baba ocağı CHP’ye dönüyor. Teklif Özgür Özel’den geldi. İnce, önce Özel’le Ankara’da bir araya geldi. Geçen hafta da Özel ve İmamoğlu ile buluşarak el sıkıştı. İnce’nin 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye ilhak etmesi bekleniyor. Memleket Partisi yöneticileri, bu kararın gerekçesini ise şöyle açıklıyor: “İki kutuplu siyasette ayakta durmamız çok zor. 150 bin üye yaptık. Üyelerimiz AK Parti karşıtlığı nedeniyle ‘Kazanamayız’ diyerek seçimde CHP’ye oy veriyor.”

CHP’DE ADAYLIK YARIŞINDA 2 İSİM VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için ‘ön seçim’ hazırlığının başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise ön seçimde aday olacak 2 isim olarak ortaya çıkıyor. Ön seçimin ise 2 ay içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

BİR SÜRPRİZ İSİM DAHA MI GELİYOR?

Aday tartışmaları şimdiden başlamışken, eskiden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde yarışan Muharrem İnce’nin şimdilerde partisine geri dönmesi 'ön seçim'de ismi gündeme gelir mi? sorusunu akıllara getirdi.

2 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ DE KAYBETTİ

2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere çıkan Muharrem İnce, Erdoğan’a karşı seçimi kaybetmişti. Ayrıca 2023 döneminde de İnce, Memleket Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmiş. Ancak seçim zamanında adaylıktan çekildiğini belirtmişti. Bu seçimi de İnce kaybetmişti.