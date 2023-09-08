CHP'de değişim sesleri daha yüksek sesle çıkıyor: Değişim çıkacak Özgür Özel gelecek

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, CHP kurultayından değişim çıkacağını söyledi. Tezcan, delegelerin Özgür Özel’i seçeceğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ BİR BAŞKAN OLUR"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurultayda başkan seçileceğini söyleyen Tezcan şu ifadeleri kullandı:

“Ben değişimin kurultaydan çıkacağına inanıyorum. Çok ciddi bir değişim isteği var. CHP’de şunu yenmek kolay değil demek doğru değil. İsmet İnönü bile değişmiştir. Partinin değişim kapasitesine haksızlık etmeyelim. Özgür Özel iyi bir genel başkan olur. Grup başkanlığını da iyi yürütüyor. Heyecan var, toplumda karşılığı var, seçmende karşılığı var.”