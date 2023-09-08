CHP'de değişim sesleri daha yüksek sesle çıkıyor: Değişim çıkacak Özgür Özel gelecek

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, CHP kurultayından değişim çıkacağını söyleyerek delegelerin Özgür Özel’i seçeceğini söyledi.

CHP'de değişim sesleri daha yüksek sesle çıkıyor: Değişim çıkacak Özgür Özel gelecek

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, CHP kurultayından değişim çıkacağını söyledi. Tezcan, delegelerin Özgür Özel’i seçeceğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ BİR BAŞKAN OLUR"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurultayda başkan seçileceğini söyleyen Tezcan şu ifadeleri kullandı:

“Ben değişimin kurultaydan çıkacağına inanıyorum. Çok ciddi bir değişim isteği var. CHP’de şunu yenmek kolay değil demek doğru değil. İsmet İnönü bile değişmiştir. Partinin değişim kapasitesine haksızlık etmeyelim. Özgür Özel iyi bir genel başkan olur. Grup başkanlığını da iyi yürütüyor. Heyecan var, toplumda karşılığı var, seçmende karşılığı var.”

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü
Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı Güncel
Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor. Güncel
Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor.
Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı Güncel
Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı
Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu Dünya
Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu
Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba Ekonomi
Ekonomist Mahfi Eğilmez isyan etti: Bunlar krizden ne anlıyor acaba
Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı Spor
Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı