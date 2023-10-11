CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır

Değişimcilerin adayı Özgür Çelik, bugün mazbatasını alarak resmen İstanbul İl Başkanı oldu. Kaftancıoğlu’ndan görevi devralan Çelik "Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha da ileri taşımak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır

CHP’de Olağan Kurultaya giderken en çok delegeyi veren İstanbul’un il başkanlığı seçimi, genel başkanlık seçimi için de son derece kritik bir öneme sahipti. Genel merkeze yakınlığıyla bilinen Cemal Canpolat ve 'değişimciler'in aday gösterdiği Özgür Çelik’in yarışı, pazar günü sonuçlandı.

342 oy alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat’ı geride bıraktı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, tartışmaların geride kaldığı kongre sonrası Özgür Çelik, bugün mazbatasını alarak resmen il başkanı oldu. Çelik mazbatasını almasının ardından Canan Kaftancıoğlu’ndan görevi devralmak üzere CHP İl Başkanlığı binasına geçti.

chpgorsel.jpgÇelik ve Kaftancıoğlu, ilçe başkanları ve il örgütü temsilcilerinin bulunduğu başkanlık odasında karşılıklı teşekkürlerini iletti.

"ÖRGÜTÜN BAŞARISINI DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞINA OLAN İNANCIM TAM"

Burada kısa bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Ben yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanlığı görevini, Özgür Çelik başkanımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul örgütünün başarısını daha da ileriye taşıyacağına inancım tam. Ben de bugünden itibaren İstanbul’daki en çalışkan üyelerden biri olarak, İstanbul ve Türkiye'de partimizi iktidara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim.”

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Çelik ise, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kaftancıoğlu’na ile yönetim kurulu üyelerine sonsuz ve yürekten teşekkürler. Zor günlerde hep birlikte mücadele verdik. 5 büyük seçim atlattık birlikte. 6 yıllık zaman dilimi içerisinde büyük bir mücadele verdiler. Kongre sürecinde ilçe başkanlarımız, tarihi bir mücadele verdiler. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha da ileri taşımak için mücadele edeceğiz.”

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