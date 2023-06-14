CHP’de genel başkanlık tartışmalarına sürpriz bir isim dahil oldu

CHP'de genel başkanlığa aday olacağı konuşulan isimler hakkında son yorum Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

CHP’de genel başkanlık tartışmalarına sürpriz bir isim dahil oldu

Kaybedilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrasında CHP'de genel başkanlık makamı için değişim rüzgarı sert esiyor. Çok sayıda CHP'li seçimin faturasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP’de süren "genel başkanlık" tartışmalarına sürpriz bir isim daha dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu'nun olası adaylığına ilişkin değerlendirme yaptı.

Ali Mahir Başarır TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Başarır “CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir, bunun da yeri kurultaydır” dedi.

"ADAY OLMAK İSTEYEBİLİR, BUNUN YERİ KURULTAYDIR"

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesini yorumlayan Başarır şöyle konuştu:

Ekrem Bey’in görüşmesinin bugün olduğunu biliyorum. Görüşmeden sonra açıklama yapılacaktır. Görüşmenin içeriği hakkında bir bilgim yok.

Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin bir çok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır. Genel Başkan seçimden sonra kurultay sürecini başlattı. Mahalle seçimleri ilçe kurultayları yapılacak ve büyük kurultay yapılacak.

Ve değişimin önünü açıyorum diyen bir genel başkanımız var. Ve burada her şey konuşulacak.

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN BİR ÇOK KONU OLACAK"

İdeolojik eylem söylem örgütlerin durumu…

Hepsini burada konuşacağız. Tabi ki değiştirmemiz gereken bir çok konu olacak tüzük ve program dahil olmak üzere. Kurultay süreci tamamlanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi 85 milyon içinde bize oy veren vermeyen tüm seçmen için önemli bir güvence.

"MUHALEFET SÜRECİNİ BERABER YÜRÜTMEK İSTİYORUZ"

CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır. Bu konuda hiç sıkıntı yok.

Sayın Genel Başkanımız partiyi gençleri bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak ve parti yönetimine almak istiyoruz.

Bu 5 yıllık muhalefet sürecini beraber yürütmek istiyoruz.

"YENİLİKSE ÜYELERDEN BAŞLAYIP EN TEPEYE KADAR YAPMALIYIZ"

İdeolojik olarak söylem olarak birçok konuda farklı davranmamız yönünde sandıktan gelen bir tespit var bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum tartışmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. Ama ilçelerde de illerde de genç yeni dünyaya farklı bakan.

Bizim gibi düşünen ama daha hareketli arkadaşlarımızın ilçe ve il yönetiminde Türkiye’nin karşısına çıkacağını umuyorum. Yenilikse üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız.

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