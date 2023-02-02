CHP'de Güneydoğu’da olanlar Kılıçdaroğlu'ndan gizleniyor mu? Urfalı Mehmet Faraç her şeyi ortaya döktü

Genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması beklenirken siyasi partiler yoğun bir çalışmaya girişti. Bir yandan 6’lı masada Cumhurbaşkanı adayı için görüşmelere hazırlanan CHP, diğer yandan da seçimlere hazırlanıyor.

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki durumu yazdı. Faraç, CHP’nin Güneydoğu’daki durumunun Kılıçdaroğlu’ndan saklanıp saklanmadığını sorgulayarak bazı illerde parti yönetiminin kayyuma devredildiğini söyledi.

Faraç'ın "CHP, Güneydoğu, çıkmazlar!" başlıklı yazısı şöyle:

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri demografik tablo, aşiret yapılanması ve tarikat- cemaat örgütlenmesinin etkileri açısından da farklı siyasi riskler taşıyor...

Bu bölgelerde etkili olamayan bir partinin ülke genelinde iktidara gelmesi de zor görünüyor...

CHP'nin 10 yılı aşkın süredir bu iki coğrafyada etkinlik gösterememesinin bir nedeni de (genel başkanlığa soyunanların) delege ve iktidar mücadelesi...

Hem bu yüzden, hem de (AKP'yi AKP'lileşerek yenme) gafletinden de, CHP Doğu ve Güneydoğu'da ciddi sıkıntılar yaşıyor CHP...

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak Hakkari, Kilis, Bitlis, Van, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da bir tek milletvekili bile yok CHP'nin...

Malatya'da bir vekil güçlükle çıkarılıyor, Elazığ'daki vekil ise 40 yıl sonra (ancak Saadet Partisi ve İYİ Parti'den gelen oylarla) seçilebilmiş...

Ana muhalefettin Güneydoğu'daki oyları yüzde 1 ile 7 arasında değişiyor...

Ancak örgütlenme açısından kaderine terk edilen ve geçmişte sandıklara bile sahip çıkılamayan bu bölgenin en büyük şehirlerinde 14 Mayıs seçimlerini riske sokacak çok vahim sorunlar var...

İşte bu sorunlar; toplum Batıda Millet İttifakı'ndan umutlanırken, Doğuda çıkmazları derinleştiriyor...

CHP ÖRGÜTLERİ AKP'LİLERE TESLİM!

Türkiye'nin en büyük kentlerinden olan Güneydoğu'nun sanayi merkezi Antep'te bile CHP'nin yaşadığı sıkıntılar partiyi yaralıyor...

İki milletvekilini güçlükle çıkaran Antep'te parti tüm ilçelerle birlikte (iki yıl boyunca) kayyumla yönetilince tabanda yılgınlık yaşanmış...

Nisan 2021'de beş kişiyle birlikte kayyum olarak görevlendirilen Neşet Uçar ancak iki hafta önce il başkanı olarak atanmış... Antepli CHP'liler, "seçime üç buçuk ay varken atanan yönetimle nasıl başarı sağlanacak" diye soruyor?..

Nüfusu 1.8 milyonu aşan Diyarbakır'da ise kayyum krizi ancak 4.5 ay önce çözümlenebilmiş... AKP'den gelen Abdullah Atik olağanüstü kongrede (ancak 49 oyla) il başkanı seçilince partinin kentteki eski dinamikleri de geri çekilmiş...

CHP'nin yıllardır varlık gösteremediği Bitlis'te, (oğlu Parti Meclisi olmasına rağmen) istifa ettiği ya da görevden alındığı öne sürülen il başkanı Veysi Uyanık'ın yerine eski bir AKP'li kayyum olarak atanmış!..

Ancak mahkemeye başvuran Uyanık'ın bu kez kendisinin kayyum olarak atanması yeni bir krize yolaçarken, bir süre sonra onun yerine Ecvet Leventoğlu'nun (kongre yapılmadan) il başkanı olarak görevlendirilmesi hem kavgaya, hem de çözülmeye neden olmuş...

Çünkü Leventoğlu'nun da daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmış!!!

Peki, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en büyük 10 şehri arasında bulunan Urfa'daki büyük skandalara ne demeli?..

Urfa'da, 2018 seçimindeki ittifak kapsamında İYİ Parti ve Saadet'ten gelen oylarla kazandığı tek milletvekilini riske sokacak öyle siyasi hatalar yapılıyor ki, GAP'ın başkentinde ana muhalefet için alarm zilleri çalıyor...

12 Eylül'ün baskıcı ortamında bile CHP'nin (Halkçı Parti) bir milletvekili çıkardığı Urfa'da, en son başarı DYP'nin 2002'de baraj altında kalması nedeniyle 3 milletvekili çıkarılmasıydı...

Ancak o günden bu yana şehrin nüfusu üç katına ulaşmasına rağmen CHP'nin oyları zaman zaman yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişmekten öteye gidemiyor...

2 MİLYONLUK URFA'DA NELER OLUYOR?..

Çünkü 2018 seçimlerine katılan 1 milyonu aşkın seçmen içinde Muharrem İnce'nin 8.2, CHP'nin ise 3.9 oy alabildiği Urfa'da, CHP yönetimi hem etkili olamıyor, hem de parti örgütlenmelerinde (AKP'lileşerek) AKP'nin bölgedeki direncini kırılacağı gafletinde bocalayıp duruyor...

Hangi akla hizmet edildiyse, Urfa'daki CHP yönetimi aylar önce görevden alınmış ve yerine "parti kadrolarından gelmeyen" Ferhat Karadağ adlı bir genç

"kayyum" olarak atanmış...

Ancak 5 kişilik kayyum yönetimindeki iki kişinin daha önce AKP'den milletvekili adayı adayı olduğunun ortaya çıkması büyük bir skandala dönüşmüş...

Urfa'da infial yaratan bu olay üzerine, görevden alınan eski yönetim, açtığı davayı kazanarak geçen hafta kongrede yeniden seçilmiş ama skandallar bitmemiş!..

Çünkü CHP'nin Alevi yoğunluğu nedeniyle en büyük desteği gördüğü Kısas-Sırın bölgesinde yaşayan yeni il başkanı Ahmet Budak 3 gün sonra görevden alınmış ve yerine eski kayyum yeniden başkan olarak atanmış!!!

Ancak nüfusu 2.2 milyona yaklaşan Urfa'daki bu kaos sürerken, yeni il yönetiminde "en çok 6 kişinin CHP'li" olması "partinin kökleri"ne büyük darbe vurmuş...

Bu arada İstanbul'un Anadolu yakasında, adı rüşvet (!!!) rezaletleri ve haciz skandallarına karışan bir belediye başkanının parti merkezindeki müttefikleri üzerinden yaptığı müdahalelerin de Urfa'daki kaosu derinleştirdiği şehirde yaygın olarak konuşuluyor...

Ne yazık ki Urfa'da, ısrarlı görevden almalar sadece il örgütünü değil, ilçeleri de darmadağın etmiş...

Suruç, Haliliye, Karaköprü ilçelerinde seçilmiş yönetimler

sürekli değiştirilirken, partinin 50 yıllık üyesi olan Viranşehir ilçe başkanı Remzi Taylan bile görevden alınmış...

Evet; sözde "Doğu masası" adı altında çalışanların, krizleri çözmek yerine daha da büyüttüğü (18 milyon nüfuslu) Doğu ve Güneydoğu'da parti örgütlenmelerinde HDP'liler ve AKP'liler yoğunlaşırken, bazı yerlerde taban İYİ Parti'ye de yöneliyor...

Velhasıl, 6 milyonu aşkın yurttaşın yaşadığı Antep, Urfa ve Diyarbakır'daki sorunlar bile CHP'nin Türkiye'nin en büyük kentlerinde seçimlere hangi koşullarda girdiğini göstermeye yetiyor...

Peki; sadece CHP'yi değil, Millet İttifakı'nı da yaralayan bu vahim olayların genel merkezdeki (parti içi iktidar) kavgasından kaynakladığı ve seçimlerde büyük sıkıntılar yaratacağı Kılıçdaroğlu'na söylenmiyor mu?..