CHP’de herkes konuşmaya başladı! Vahap Seçer’in hedefinde kim var?

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GEREKSİZ FANTEZİLER PEŞİNDE KOŞUP NORMALLEŞME, YUMUŞAMA…”

Siyaset gündemindeki "normalleşme", "yumuşama" tartışmalarıyla ilgili olarak, Seçer, "CHP’nin şu anda yapacağı iş belediyelerin başarılı olması için destek sağlamak, Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomiye odaklanmaktır. Gereksiz fanteziler peşinde koşup normalleşme, yumuşama… Bunlar ana muhalefet partisinin gündemi değildir" yorumunda bulundu.

Gürses, Seçer’e Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması, siyasetteki "yumuşama" tartışmaları konusunu sordu. Seçer, “. Herkes farklı ağızdan konuşmaz. Bir parti bundan uzaklaşırsa o partiyi derdest etmek kolaylaşır. Mevcut parti yönetiminin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. CHP’nin şu anda yapacağı iş belediyelerin başarılı olması için destek sağlamak, Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomiye odaklanmaktır. Gereksiz fanteziler peşinde koşup normalleşme, yumuşama… Bunlar ana muhalefet partisinin gündemi değildir” ifadelerini kullandı.

"İKİLİKLER VE PARTİ İÇİ TARTIŞMALARDAN UZAKLAŞMAMIZ LAZIM

Seçer, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının partide çok erken başladığını ve iktidar yanlısı basının bunu manipüle ettiğini söylerken, “Genel Merkez yöneticilerinin ve adı geçen aktörlerin bunu görmesi lazım. Seçmen dağınık bir parti görmek istemiyor. İkilikler ve parti içi tartışmalardan uzaklaşmamız lazım. Genel başkan ile bir belediye başkanının açıklamaları birbiri ile çelişmemeli." ifadelerini kullandı.

"HER SÖZE ATLAMAMAK GEREKİYOR”

"Yeni çözüm süreci" tartışmaları hakkında konuşan Seçer, “Eğer bir barış süreci yürütülecekse bu, CHP ve MHP’siz olmaz. Ancak iktidar yetkilileri barış süreci demiyor. İlk barış sürecinde CHP ve MHP sürecin dışında kalmış, karşı durmuştu. CHP’nin yetkili görevlilerinin ince eleyip sık dokuyarak politikalar üretmesi gerekiyor. Her söze atlamamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.