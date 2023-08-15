CHP'de iki belediye başkanı delege seçilemedi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yenilgisinin ardından CHP, kongre takvimini işletmeye başladı. Kongre süreci devam ederken, delege seçimleri de kıran kırana geçiyor.

Önceki gün Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri'de ilçe kongreleri yapıldı.

Bu ilçelerde sadece Bakırköy'ün ilçe başkanı değişti. Bakrköy'ün mevcut ilçe başkanı Celal Sevinç seçime katılmadı. Yerine tek liste ile seçime giren Gizem Başaran Arslan CHP'nin yeni Bakırköy İlçe Başkanı oldu.

BÜLENT KERİMOĞLU'NA ŞOK

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre, Lkırköy'de bir sürpriz daha yaşandı. 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan Bülent Kerimoğlu, yapılan seçimde delege seçilemedi. Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmaya girmişti. İmamoğlu, Kerimoğlu'na "Bakırköy'de sokakta yürüyemeyen adamsın" demiş, Kerimoğlu ise cevap olarak İBB'nin Bakırköy'deki çalışmalarını bitiremediğinden kaynaklı sokakta yürüyemediğini ifade etmişti.

HASAN AKGÜN DE DELEGE SEÇİLEMEDİ

Altı dönemdir Büyükçekmece'de belediye başkanlığı yapan Hasan Akgün de CHP ilçe kongresinde delege seçilemedi.

Hasan Akgün, aday gösterilmezse Büyükçekmece'de belediye başkanı 29 yıl sonra değişmiş olacak.