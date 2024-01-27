CHP'de İstanbul ilçe adayları belli oldu. 14 isim açıklandı

Kaynak: AA
CHP'de İstanbul ilçe adayları belli oldu. 14 isim açıklandı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin kesinleşen İstanbul ilçe adaylarını açıkladı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday belirleme sürecini hızlandı.

Merkez Yönetim Kurulu, adayların kesinleşmesi için dün toplandı.

MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

PM toplantısı devam ederken İstanbul’un ilçelerinde aday gösterilen isimler açıklandı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu isimleri duyurdu:

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Emrah Şahan

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