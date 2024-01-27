CHP'de İstanbul ilçe adayları belli oldu. 14 isim açıklandı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday belirleme sürecini hızlandı.
Merkez Yönetim Kurulu, adayların kesinleşmesi için dün toplandı.
MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
PM toplantısı devam ederken İstanbul’un ilçelerinde aday gösterilen isimler açıklandı.
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu isimleri duyurdu:
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Emrah Şahan