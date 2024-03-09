CHP'de kriz çıkaracak sözler. 'Başkaları için çalışıyor'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i kastederek, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

Ülkede derin bir yoksulluk ve haksızlığın yaşadığını vurgulayan Cemil Tugay, "Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP'li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun, hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Bu geleneğin devam edeceğine inanıyorum. CHP'den adayım. Bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım. Sırça köşklerde değil, hayatın zorluklarıyla büyüdüm" dedi.

BABASINI ANLATTI

Babasının çok zor şartlarda kendisini okuttuğunu anlatan Tugay, şunları söyledi: "Babam öğretmen. Çok ağır yoksulluk, adaletsizlik içinde büyüdü. Hayatı boyunca doğru bildiğinden vazgeçmedi. Evde elektrik olmadığından sokak lambaları altında ders çalışıp okuduğunu anlatırdı bize. Ailesinin parası olmadığı için tıp fakültesine gidebilecekken gidemediğini anlatırdı. Burslu eğitim alıp, öğretmen oldu. 'Oğlum ben bu şartlarda öğretmen olduysam sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım' derdi. Bu mücadeleci insanı birkaç sene önce kaybettik. Toprağı bol olsun. Her zaman sevgiyle ve saygıyla andım."

'BANA GÜVENMENİZİ İSTİYORUM'

Çok çalıştığını ve bu nedenle aday gösterildiğini anlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm yurttaşlarımızın hakkını gözüm gibi koruyacağım. Kimseye hakkınızı yedirmeden çalışacağım. Aylardır İzmir'in sorunlarını, bu sorunların çözümü için yapılacakları çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum. Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var. Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek, insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum"

'DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR'

Tugay, Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kastederek, "İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz.

Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.