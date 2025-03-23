CHP'de oy verme işlemi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de oy verme işlemi başladı

CHP'nin gözaltına alınan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçimi başladı.

81 ilde kullanılacak oylarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün belli olacak.

VATANDAŞLAR İMAMOĞLU İÇİN SANDIK BAŞINDA

Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde vatandaşlar sandıklara gidip oy verebilecek.

81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulurken 08:00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'de bitecek.

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