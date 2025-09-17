CHP'de tarihi zirve bu hafta! Kimse tahmin etmiyordu...

CHP’nin kurultay davasında karar çıkmadı ve duruşma 24 Ekim’e ertelendi. Parti içindeki “kayyum” tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir araya geleceği öne sürüldü.

MURAT EMİR’İN EVİNDE GÖRÜŞME İDDİASI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. Görüşmeye, CHP Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi. Buluşmanın, Emir’in Ankara’daki evinde yapılabileceği konuşuluyor.

VEKİLLERDEN GÖRÜŞME BASKISI

Parti içinde bazı milletvekillerinin, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi için bir süredir her iki isme baskı yaptığı öğrenildi. Bu vekillerin, liderler arasında görüşme sağlanması için arabuluculuk yaptığı iddia edildi. Vekiller ve parti yöneticileri, bu buluşmanın ardından parti içindeki sorunların çözüme kavuşmasını umuyor.

HİKMET ÇETİN’DEN KILIÇDAROĞLU’NA ÖZÜR

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, Kılıçdaroğlu’nu arayarak, “Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum” sözlerinden dolayı özür dilediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise Çetin’e, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” yanıtını verdiği aktarıldı.

GÜRSEL TEKİN’DEN YALANLAMA

CHP İstanbul İl Yönetimi’nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, il kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna başvurduğu iddialarını yalanladı. Tekin, karar defterinin tasdiki dışında herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını ifade etti.