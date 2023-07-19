CHP’deki ayaklanmada Mustafa Sarıgül tarafını belli etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’na destek çıktı.

CHP’deki ayaklanmada Mustafa Sarıgül tarafını belli etti

İBB Başkanı İmamoğlu ve bazı CHP’lilerin zoom toplantılarının deşifre olması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na destek geldi.

Sarıgül paylaşımında, "Tutmayın yol verin gidene gidene / Cevap da vermem artık gücüme gidene" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?
İmamoğlu; Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Gökhan Günaydın ile zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Youtube üzerinden “Değişim Gerçeği” adlı hesaptan “İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!” başlığıyla yayınlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 125 yeni otobüsün sözleşme imza törenine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sızdırılan değişim toplantısıyla ilgili de konuştu.

“SIZDIRMA İÇERİDEN Mİ DIŞARIDAN MI BAKACAĞIZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu internette yayınlanan zoom toplantısına dair iddialara yönelik yaptığı açıklamada, "Partimizin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileri, üyeleri ile, eski - yeni milletvekilleri ile, ilçe, il başkanları ile konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri belki 200'ye yakın toplantımız olmuştur. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli saklı tarafı yok. Sızdırma içeriden mi dışarıdan mı araştırıp bakacağız" dedi.

“KATILIMCI KİM?”
Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, videoda “katılımcı” ismiyle yer alan ve videosu kapalı olan kişi ise dikkat çekiyor. Videonun başında yeni katılımların gerçekleştiği esnada Selin Sayek Böke’nin toplantıya katılıp katılmayacağı konuşuluyor. İmamoğlu ise, toplantıya katılan ve “katılımcı” ismiyle yer alan ve kamerası kapalı olan kişi için “Şu katılımcı olabilir mi acaba düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir ama henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla İPA’da bir toplantıdalar, belki oradan katıldıkları için “katılımcı” olarak ayarlanıyordur şu anda” ifadelerini kullanıyor.

ÖZTRAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ancak videonun sonuna baktığımızda ise “katılımcı” isimli gizemli kişinin halen yayında olduğu ve hiç kimsenin bu durumu sorgulamadığı görülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu sızdırılan değişim videosunun ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

"HABERİMİZ YOKTU"
Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

Öztrak şunları söyledi:

“Millet zulüm altıdayken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya 'Evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel merkezimizin de bu görüşmeden haberi yoktu. Partimizin yönetimi 100 yıllık partimizi limana yanaştırmaya kararlıdır”

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