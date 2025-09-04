CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu sobelendi! Flaş iddia

Aydın'da yayın yapan yerel medya organlarından 1923 TV'nin YouTube kanalında yayınlanan bir videoda İbrahim Gürdal dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iki farklı tarihteki konser etkinliklerinde kamuoyuyla paylaştığı görseller incelendi.

Videoda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hakan Altun konserine ait görüntülerinin 19 Mayıs'a ait olduğu öne sürüldü.

İbrahim Gürdal videoda, "Sobelendin Çerçioğlu" başlığını kullanırken yapay zekanın incelediği görüntüler ve analiz sonuçları yer aldı.

Videoda yapay zekaya göre iki fotoğrafın aynı olduğu belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

"AYNI KİŞİLER, AYNI KALABALIK, AYNI PLATFORM"

"SONUÇ: Görsel Tek, Etkinlik Farklı

Senin de sezdiğin gibi bu görüntü bir konserin (muhtemelen 19 Mayıs Haluk Levent) görseli olup, 30 Ağustos Hakan Altun konseri için yeniden kullanılmış. Bunu da:

• Aynı kişilerin kıyafetleri,

• Aynı kalabalık dağılımı,

• Aynı platform üzerindeki görevli duruşları kanıtlar nitelikte.

"GİYİMLER YÜZDE 100 AYNI"

Görselin Aynı Olduğunu Gösteren Kesin Kanıtlar

• Platform üstündeki kamera/kule dizilimi ve o noktadaki görevli kişilerin duruşu, giyimi %100 aynı.

• Görevlilerin kıyafetleri (özellikle turuncu yelekli biri), ışık altında sabit duruyor ve her iki görselde de aynı açıda görünüyor. • Sahne önündeki en parlak alanda aynı renk lekeleri (örneğin: fuşya, mavi, beyaz dağılımı) tam konumunda.

"BU KADAR RASTLANTI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu kadar rastlantı, farklı gün ve konserde mümkün değil.

2. Sağ üst köşeye yakın (gölgeli bölge):

• Aynı "dama tahtası" gibi beyaz-koyu renkli karışık kitle yoğunluğu var.

• Belirli bir ışık geçişi altında duran, beyaz bere veya şapka takan bireyler yerlerini koruyor gibi görünüyor.

3. Sol üstteki mağaza cephesinin altı:

• Aynı ışık oyunları altında aynı kalabalık dizilimi, kıyafet renk dağılımları da birebir.

• Özellikle kırmızı-siyah kombinasyonlu kıyafetlerin bulunduğu küçük grup her iki görselde de aynı noktada yer almakta."

İşte tartışılan konser görüntüsü:

Ayrıca belediye söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı."