CHP’den Akşener’e seçim yanıtı: Gitmek isteyene kal demeyiz, kendileri bilir

İYİ Parti lideri Akşener’in 81 ilde aday çıkartacağız açıklamasına CHP’den yanıt geldi. Öztrak, “Gitmek isteyen kal demeyiz, yolları açık olsun” ifadesini kullandı.

CHP’den Akşener’e seçim yanıtı: Gitmek isteyene kal demeyiz, kendileri bilir

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun" dedi.

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın fiili olarak dağılmasının ardından yerel seçimler için tartışmalar başladı. İYİ Parti'den gelen çeşitli açıklamalar sonrası son olarak Genel Başkan Meral Akşener, "81 ilde aday çıkaracağız" açıklaması yaptı.

“BİZ HER TÜRLÜ FEDEKARLĞI YAPTIK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün FOX TV'de katıldığı Çalar Saat programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?" sorusunu yanıtlayan Öztrak, "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" ifadelerini kullandı.

“81 İLDE SEÇİME AYRI GİRECEĞİZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı ile yaptığı söyleşide yerel seçimlere ilişkin ittifak düşünmediklerini belirterek İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı seçime gireceklerini söylemişti.

Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "İttifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Yerel seçimlerdeki olası bir başarısızlık için de Akşener, “Bedelini ödeyeceğim, tüm sorumluluk bana ait. Bana ‘Tayyip Erdoğan’a yanladı’ diyenler dahil herkes istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. İki; biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti” dedi.

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