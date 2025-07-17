CHP'den çok konuşulacak kurultay davası hamlesi!

CHP kurultay davasına karşı il ve ilçelerde kongre süreci başlattı. Parti örgütlerine gönderilen bildirgede; "Tüzüğümüzün 36. maddesi uyarınca; Merkez Yönetim Kurulu'nun 14 Temmuz 2025 tarihli toplantısında "Kongreler Takvimi'nin" başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Delege seçimleri ilçelerde 13 Ağustos'ta başlayacak. Delege seçimleri ve itiraz süreçlerinin bitmesinin ardından 13 Eylül'de ilçe kongrelerinin, 11 Ekim itibariyle de il kongrelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı yazıldı.