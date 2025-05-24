CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler

CHP, İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için köprüye, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" pankartı astı.

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