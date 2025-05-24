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CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler
CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler
24 Mayıs 2025 / 20:04
Düzenleme:
24 Mayıs 2025 / 20:04
Kaynak: Haber Merkezi
CHP, İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için köprüye, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" pankartı astı.
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