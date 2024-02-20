CHP’den Hatay kararı: Lütfü Savaş ile devam

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’den Hatay kararı: Lütfü Savaş ile devam
CHP, tartışmaların odağındaki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.

CHP’nin, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday göstermesi büyük tepki çekti.

Yurttaşların ve özellikle de bölge halkının tepkilerinin ardından CHP'de başlayan Hatay düğümü çözüldü.

Nihai kararını veren parti yönetimi yola Lütfü Savaş'la devam etme kararı aldı.

CHP Genel Merkezi'nden gece yarısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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