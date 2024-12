CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, CHP'nin neden iktidar olamayacağını açıkladı

Partisini 'terörden siyasi rant devşirmekle' suçlayan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tepki çeken paylaşımından sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Savaş hakkında yürütülen süreç bugün sona erdi ve Savaş, CHP'den ihraç edildi.

"CHP BÖYLE GİDERSE İKTİDAR OLAMAZ"

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, tv100 kanalına çıkarak, yaşanan istifa sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Savaş, Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız. CHP böyle gitmez, böyle giderse de iktidar olamaz. İktidar olması için doğru yolu bulmasına ihtiyaç vardır.

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz.

"BİRKAÇ KİŞİNİN AĞZINA BAKILARAK SİYASET YAPILMAZ"

Son 8 ayda her şey değişti. Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kemal Bey bizi dinlerdi. Şimdi ise kimseyi dinlemiyorsunuz. İktidarın günlük politikasını dinliyorsunuz. CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz. Günü birlik siyasetle bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklanmalı. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz.

"BAŞVURU YAPMADIĞIM HALDE ADAY YAPTILAR"

Ben başvuru yapmadığım halde beni aday yaptılar. Bana açık ara öndesin diye aday yaptılar. Son bir gün kala düğmeye bastılar.

- Hiçbir siyasetçi ile görüşmedim.

- (Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul ifadeleri hakkında): Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım?

- Anket sonuçları her şey ortada. 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez.

- Ben 13 yıldır bas bas bağırdım. Kemal Bey dinlerdi. Sayın Özel 3 gün kaldı, Suriye hakkında konuşmadı.

-Değişim ve dönüşümün hangi anlamda Türkiye için gerektiğini göstererek mücadele etmeye devam edeceğiz.

ADAYLIĞI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Lütfü Savaş'ın Hatay'da belediye başkanlığına tekrar aday gösterilmesi parti içinde ve Hatay'da büyük tepki çekmişti.

6 Şubat Depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, yaşanan yıkımdan sorumlu tutulan isimlerden biri de Lütfü Savaş olmuştu.

Türkiye İşçi Partisi, CHP'nin Lütfü Savaş dışında bir ismi aday göstermesini talep etmiş ancak bu adaylık gerçekleşince deprem döneminde Hatay'da ön plana çıkan eski futbolcu Gökhan Zan'ı belediye başkanı adayı çıkarmıştı. Ancak Gökhan Zan'ın isminin adaylık tartışmaları sürecinde bazı kirli işlere dahil olduğu gerekçesiyle TİP, Zan'dan desteğini geri çekmişti.

Savaş, yüzde 44.05 oyla ikinci sırada kalırken AKP'nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44.48'ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

CHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA

CHP'den yapılan resmi açıklamada Lütfü Savaş'ın ihracı şu ifadelerle duyuruldu:

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 06.11.2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11.12.2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür.

Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, KESİN ÇIKARMA CEZASI ile cezalandırılmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından "Mücadeleyi başlatıyorum" diyerek yaptığı "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşımı tepki çekmişti.

Savaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri… Ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız. Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı.

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur.

"CHP İŞGALDEN KURTULMALI"

Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir. Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir.

"BİRKAÇ KİŞİNİN ELİNDE OYUNCAK HALİNE GELMİŞ"

Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"