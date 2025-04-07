CHP’den ‘İmamoğlu ve erken seçim için nasıl imza verebilirim’ videosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasına ilişkin bir bilgilendirme videosu yayımladı. Videoda hem İmamoğlu'nun özgürlüğü hem de erken seçim talebi için imza verilebileceği duyuruldu.

"HALK İRADESİNE DARBE VURULMASINA KARŞI ÇIKAN HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Partinin yaptığı açıklamada, "Halk iradesine darbe vurulmasına karşı çıkan herkesi, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için imza vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NASIL İMZA VERİLECEK?

Videoda kampanyaya katılmak isteyenler için şu bilgiler paylaşıldı:

"Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum diyorsan imza verebilir ya da imza toplayabilirsiniz: http://chp.li/imzakampanya"

ONLİNE KATILIM İMKANI

CHP, vatandaşların hem bireysel olarak imza verebileceğini hem de imza toplayıcısı olarak kampanyaya destek olabileceğini duyurdu. Kampanyaya katılım için internet üzerinden başvuru imkanı sağlandı.