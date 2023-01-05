CHP’den Koca’ya 'sahte kanser ilacı' sorusu. Suç duyurusunda bulunuldu mu?

ANKA’nın haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yurt dışından ithal edilen ve kan kanseri tedavisinde kullanılan ilacın yalnızca ağrı kesici içerdiği iddialarını sordu.

İlgezdi, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, “Uzun zamandır bilinen bu sahte ilaç alımlarına ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Herhangi bir dava açılmış mıdır” ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından yurt dışından ithal edilerek kan kanseri hastalarında kullanılan ICLUSIG ilacının sadece ağrı kesici içerdiği iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

İlgezdi, “Bu durum 2019’da Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Bildirildi de ne oldu? Yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumlar ilaç çetelerinden sahte ilaçlar almış, kamu büyük zarara uğramış ve hastaların sağlık hakkı hiçe sayılmıştır. İlaçta bulunması gereken ponatinib etken maddesi yok, bunun yerine parasetamol yani basit bir ağrı kesici var. Çıkar uğruna insanlarımızın hayatlarını kararttılar” ifadelerine yer verdi.

Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SGK’nin ve TEB’in yüklü alım yaptığı ilacın sahte olmasının hiçbir açıklaması olamayacağını kaydederek şunları belirtti:

“Kanser ilacı diye satılan ilaç aslında kanser ilacı değil basit bir ağrı kesiciymiş! Şimdi kendinizi bu ilacı kullanan kanser hastalarının yerine koyun. Hastalığınıza mı üzülürsünüz, sahte ilaçla oyalandığınıza mı? Hayatınızın tehlikeye atılmasına mı? İlacı tedarik eden firmalarla ilgili müfettiş soruşturması da başlatılmış. Ancak şu ana kadar ne işlem yapıldığı bilinmemekte."

İlgezdi, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“HERHANGİ BİR ARAŞTIRMA, İNCELEME VEYA SORUŞTURMA YAPILMIŞ MIDIR?”

“Söz konusu ilaç Türkiye’de son beş yıl içinde kaç hastada ve hangi sağlık kuruluşlarında kullanılmıştır? İlacın kullanıldığı hastaların sağkalım süresi nedir? Söz konusu ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Sağlık Bakanlığı 2019 yılından bu yana bilinen bu ilaç sahtekârlığı ile ilgili olarak neden sessiz kalmıştır? Türkiye’de bu ürünü satan kaç firma tespit edilmiştir? Bu firmalar söz konusu sahte ilacı hangi ecza depolarına, hangi kurumlara ve kaç kutu satmışlardır?

“ANALİZ VE KONTROL LABORATUVARLARINDA ANALİZ EDİLMİŞ MİDİR?”

Söz konusu sahte ilaç Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında analiz edilmiş midir? Edilmişse, analiz sonuçları nelerdir? SGK’nın sahte olduğu iddia edilen ilaca ilişkin yaptığı analizde sahte diye nitelendirilen, '25A19E09' ve 'PR072875' parti no.lu ilaçlara, İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı Analiz ve Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler sonucunda 'İlaçlar sahte değil' raporu verildiği iddiası doğru mudur? SBA Pharma adlı firmadan kanser tedavisinde kullanılan söz konusu ilaç alınırken mevzuata aykırı şekilde alınması gereken belgelerin istenmediği iddiası doğru mudur? Doğru değil ise hangi belgeler istenmiştir?

“İLAÇ SAHTE DEĞİL RAPORUNU KİM DÜZENLEDİ?”

TAKEDA adlı firmanın ve İsviçre Denetleme Kurumu’nun analiz sonuçları ile aynı çıkması ile ilacın sahteliğinin kesinleşmesine karşın, 'İlaçlar sahte değil' raporu düzenleyen kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında soruşturma başlatılmış mıdır? Herhangi bir cezai ve idari işlem uygulanmış mıdır? Yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumlar ilaç çetelerinden sahte ilaçlar almış, kamu büyük zarara uğramış ve hastaların sağlık hakkı hiçe sayılmıştır. Bakanlığınızın bu konudaki görüşü nedir? Uzun zamandır bilinen bu sahte ilaç alımlarına ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Herhangi bir dava açılmış mıdır? Açıldı ise davanın akıbeti nedir? ICLUSIG dışında, yurt dışından temin edilen veya yurt içinden satın alınan ilaçlarla ilgili başka sahte ilaç ve/veya ilaç yolsuzluğu iddiası var mıdır? Bakanlığınız tarafından son on yıl içinde hangi ilaç, ilaç grupları ve/veya firmalar hakkında sahtekârlık ve/veya yolsuzlukla ilgili olarak inceleme ve/veya soruşturma yürütülmektedir?”

“FİRMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR CEZAİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ MIDIR?”

Müfettişlerin Kıbrıs’ta kurulu olan SBA Pharma adlı firmadan, '25A19E019' ve 'PR072875' parti numaralı ICLUSIG isimli ilaçların temin edildiği, ilaçların kaynağı olarak da Kazakistan’da bulunan, 'KAZUNIONPHARM COM LTD' adlı firmanın gösterildiği tespiti sonucunda Bakanlığınız konuya ilişkin harekete geçmiş midir? Bu firmaya yönelik herhangi bir cezai ve idari işlem başlatılmış mıdır? Firmanın ruhsatının iptali söz konusu mudur? SGK, SBA Pharma ve RAD Ecza Deposu adlı firmalardan evrak ve belge görmeden 15 Mg olandan 120 kutu, 45 Mg olandan 160 kutu sahte ilaç alındığı ve 1 milyon 312 bin 500 Avro bedel ödendiği (güncel kur ile 26 milyon Türk Lirası) iddiası doğru mudur? Doğru ise bu maddi zarar kimden, hangi kurum ve kuruluşlardan karşılanacaktır?