CHP'den laikliği hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bartın'da katıldığı bir programda laiklik ve cumhuriyeti, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" sözleri ile hedef aldı.

Bakan Tekin'in bu açıklamaları siyasilerden ve vatandaşlardan tepki aldı. Tekin'in bu açıklamaları sonrası CHP, Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçti.

İhalelerle tarikatları besleyen Bakan Tekin laikliği hedef aldı

GÜL ÇİTFÇİ: DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesabından şu ifadeler ile aktardı.

"Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Tekin derhal görevden alınmalıdır. Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur."