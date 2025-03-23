CHP'den oy kullanan vatandaşlara tarihi çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den oy kullanan vatandaşlara tarihi çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyunu kullanan vatandaşları, Saraçhane'ye çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyunu kullanan vatandaşları, Saraçhane'ye çağırdı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde; “Oyunu kullanan tüm İstanbullular’ı Saraçhane’ye bekliyoruz. Çünkü Esenyurt’a çöktükleri gibi buraya da çökecekler. Bizi buradan asla çıkaramayacaklar.Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi dayanışma için bekliyoruz”

Başkan Çelik; "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganıyla Twitter'dan paylaşım yaparak vatandaşa seslendi.

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