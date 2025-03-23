CHP'den oy kullanan vatandaşlara tarihi çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyunu kullanan vatandaşları, Saraçhane'ye çağırdı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde; “Oyunu kullanan tüm İstanbullular’ı Saraçhane’ye bekliyoruz. Çünkü Esenyurt’a çöktükleri gibi buraya da çökecekler. Bizi buradan asla çıkaramayacaklar.Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi dayanışma için bekliyoruz”

Başkan Çelik; "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganıyla Twitter'dan paylaşım yaparak vatandaşa seslendi.