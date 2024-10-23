CHP'den Ümit Özdağ'a tepki açıklaması: Fırıl fırıl dönen siyasi yan kesici

Zafar Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a ilişkin yaptığı çağrı üzerine yaptığı basın toplantısında CHP lideri Özgür Özel ile ilgili sözlerine yanıt CHP'li Başarır'dan geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP lideri Özgür Özel'in grup konuşmasında çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını sert dille eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt verdi.

Ümit Özdağ'dan tarihe geçecek bir konuşma! Bahçeli'ye şimdiye kadar hiç kimse bu kadar sert ayar vermemişti

Ali Mahir Başarır, "Her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürerek siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişen varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana ve mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur bizim için. Bizim ne dediğimiz belli” dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün Meclis'teki grup toplantılarında yeni çözüm sürecine ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert dille tepki göstermişti. Ümit Özdağ, "Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı, devletin resmi dilini değiştirmeye mi, federal bir Türkiye kurmaya mı, Güneydoğu'da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size neyin karşılığında ne veriyor" diye konuşmuştu.

'ÜMİT ÖZDAĞ GİBİ TİPLERİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Özdağ’ın sözlerine Meclis'te yaptığı açıklama yanıt verdi. Ali Mahir Başarır şöyle konuştu:

CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz.