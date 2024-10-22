Ümit Özdağ'dan tarihe geçecek bir konuşma! Bahçeli'ye şimdiye kadar hiç kimse bu kadar sert ayar vermemişti

Ümit Özdağ'ın Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına tepkisi kimsenin göstermediği kadar sert oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz?" diye sordu. Özdağ "Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur" diye konuştu.

Bahçeli'nin bu sözleri ona kimin söylettiğini Türk milletine açıklamak zorunda olduğunu vurgulayan Özdağ "Kendi fikri mi yoksa Erdoğan böyle söylettirdiği için mi söylemiştir." diye sordu.

Özdağ Bahçeli'ye ''Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim'' dedi.

Ümit Özdağ Bahçeli'nin sözlerinin şehitlerimize, Türk milletine, Meclisimize, Cumhuriyetimize yapılan bir hakarettir olduğunu vurguladı.

"Ne zaman sıkışsa AKP’nin koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli, Öcalan’a koltuk değneği olmaya karar vermiş." diyen Özdağ "Terörist başını Meclis’e çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, gazi Meclisimize ve Cumhuriyetimize hakarettir. Bu hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli’dir." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan için kullandığı "Tecrid kaldırılırsa gelsin, DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Özdağ, ''Biz Zafer Partisi olarak, Atatürk'ün bize emanet olan Cumhuriyeti ve devletimizi, kurucu ilkeler ve değerler ışığında ve hukuk devleti esaslarına göre korumaya oluşan tehditleri milletimize anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz'' dedi.

Bahçeliye seslenen Özdağ ''Sayın Bahçeli Türkiye’yi değiştirmeye karar vermişsiniz anlaşılan. Nereye kadar değiştireceksiniz? Öcalan’a neler vereceksiniz? Türk halkına, Türk milletine ait olan neleri Öcalan’a devretmeye karar verdiniz?'' diye sordu.

Özdağ, Türkiye'ye gönül vermiş MHP'lileri ve AKP'lileri Zafer Partisi altında toplanmaya davet etti.

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Ümit Özdağ'ın konuşması şöyle:

"Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz?"

"Yapmış olduğu edepsiz açıklamada ‘savaşa biz karar veririz’ mealinde açıklamalar yaptı. Terör örgütünde terörist başı Öcalan’ın artık fiili bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel, ‘El yükseltiyorum, Devlet Bey, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum’ diyor. Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?

"Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur"

Öcalan’ın terör örgütünü lağvetme gücü yoktur. İlginç olan çözüm süreci faciasını bu ülkeye yaşatan AKP’nin, DEM ve ardılı partilerin ve terör örgütünün aklına bile gelmeyen terörist başını Meclis’te konuşturma teklifi , Türk milliyetçiliğini temsil iddiasındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmiştir. Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez. Devlet Bahçeli’nin bu ifadelerinden dolayı ortaya haklı bir infial çıkmıştır. Vatanseverler, Türk milliyetçileri derin bir hayal kırıklığı içerisindedirler. Şehitlerimiz, gazilerimiz kendilerini hakaret uğramış hissetmektedirler. Devlet acziyet içine sokulmuştur. Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur. Bahçeli’nin bu ifadeleri, Erdoğan’ın destek açıklamaları, Özgür Özel’in destek açıklamaları terör örgütüyle can siper halde mücadele eden kahraman ordumuzu, kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi demoralize etmektedir. Biz ne uğruna şehit oluyoruz? sorusunu sormalarına neden olmaktadır. Türk ordusunun ve polisini en seçkin evlatlarından 793 tanesi, Tandarma ve Özel Harekat mensupları hendek çatışmalarında şehit düşmüşlerdi, binlerce yaralılarımız vardı. Sizin siyasi hatalarınızın bedellerini onlar aziz kanlarıyla düzeltmeye çalıştılar.

Ülkemiz terörle mücadelede bulunduğu konumdan daha geriye düşürülmeye çalışılmaktadır ve Bahçeli böyle bir sürece alet olmaktadır. Bahçeli’nin terörist başını Meclis’te konuşturması fikri kendisine mi aittir yoksa yerli ve milliliği elden bırakmayan AKP tarafından mı kendisine söyletilmiştir. Bahçeli bir süre önce, geçen sene mayıs ayında ‘çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demişti.

"Bu hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli’dir"

Bahçeli bunu kimin söylettiğine Türk milletine açıklamak zorundadır. Kendi fikri mi yoksa Erdoğan böyle söylettirdiği için mi söylemiştir. Biz Zafer Partisi olarak bu çağrıya verilen desteklere hiç şaşırmadık. Çünkü bu çağrının sahibi Bahçeli, zamanında ortak olduğu koalisyon hükümetini bozdu ve erken seçimle AKP’yi iktidara taşıdı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olabilmesi için Meclis’te ön ayak oldu. Parlamenter sistemden tek adam sistemine geçişin sonrasındaki çöküşün mimarlarından birisi oldu. Ne zaman sıkışsa AKP’nin koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli, Öcalan’a koltuk değneği olmaya karar vermiş. Terörist başını Meclis’e çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, gazi Meclisimize ve Cumhuriyetimize hakarettir. Bu hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli’dir.

"Bahçeli, Öcalan’ı TBMM’nin içine sokup vicdanını, manevi şahsiyetini Meclis’in bombalatmaya hazırlanıyor"

Şimdi tekrar soruyorum; Bahçeli, Erdoğan, Özel, terörist başı Öcalan Meclis’te konuşursa terörün bitmeyeceğini, sona ermeyeceğini bilmez mi? Bahçeli, Erdoğan, Özel; terörün arkasında batılı emperyalist güçler olduğunu ve onların Türkiye Sevr koşullarına gelmedikçe, terörü vekil güç olarak kullanmaya devam edeceğini kestiremez mi? Bahçeli, Erdoğan, Özel, PKK’yı Öcalan’ın yönettiğini mi zannediyorlar. Bahçeli, Erdoğan, Özel terör örgütü alanda yenilip silah bırakmaya zorlanmadıkça kendiliğinden silah bırakmayacağını bilmez mi? 10 yıl önceki çözüm sürecinin memlekete ne ağır maliyetler ödettiğini bilmezler mi? Dün lider ölen FETÖ, TBMM’yi bombalamıştı. Çok aşağılık eylemdi bu bombalama eylemi. Bir başka ülkenin ordusu bile bizim parlamentomuzu bombalamaz. Bizim ordumuz da başka bir ülkenin parlamentosunu bombalamaz. Şimdi Bahçeli, Öcalan’ı TBMM’nin içine sokup vicdanını, manevi şahsiyetini Meclis’in bombalatmaya hazırlanıyor.

"Bütün vatansever AK Partilileri de Zafer Partisi'nin çatısının altına davet ediyorum"

Buradan MHP’ye gönül vermiş bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Lider bildiğiniz kişinin terör seviciliği yapması sizi kızdırıyorsa, parti içindeki emeklerinizin değişik klikler tarafından keyfi menfaatlere kurban edilmesinden bıktıysanız sizleri önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in ilkeleri ve Alpaslan Türkeş’in ilkeleri doğrultusunda vatan uğruna mücadele etmeye, terörün karşısında dimdik duran Zafer Partisi’ne gelmeye davet ediyorum. Gün devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür. Sizlere düşen bu kutlu mücadelede bizi yalnız bırakmamanız, yanımızda olmanızdır. Bu vesileyle sevgili CHP’lilere de seslenmek istiyorum. Gerçek Atatürkçülere seslenmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devleti Öcalan’a vermeye teklif eden Özgür Özel’in arkasından gitmeyin. Şeyh Sait’e vatan haini diyemeyen adamlar Atatürkçü olamazlar, Atatürk’ün partisine genel başkanlık edemezler. Onun için bütün gerçek Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partilileri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Sevgili AK Partililere de seslenmek istiyorum; sevgili vatansever, AKP'li kardeşlerim: PKK ile ilk müzakere sürecinde Dolmabahçe'de ulaşılan ve halka duyurulan mutabakat terörle mutabakat sürecini Haziran 2015 seçimlerinde siz oylarınızla sandığa gömerek durdurdunuz. Erdoğan'ı siz iktidardan düşürdünüz. ‘Allah devlete ve millete zeval vermesin’ diyorsunuz. Evet, Allah devlete ve millete zeval vermesin Cumhur İttifakı ve CHP şimdi devlete ve millete zeval vermeye hazırlanıyorlar. Buna izin vermeyelim sevgili kardeşlerim. Bütün vatansever AK Partilileri de Zafer Partisi'nin çatısının altına davet ediyorum. Devletimize ve milletimize zeval gelmesini birlikte engelleyelim diyorum.

"Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz"

Biz Zafer Partisi olarak, Atatürk'ün bize emanet olan Cumhuriyeti ve devletimizi, kurucu ilkeler ve değerler ışığında ve hukuk devleti esaslarına göre korumaya oluşan tehditleri milletimize anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz. Bu rezil gidişe Yunanistan'ın önünde diz çökerek Doğu Akdeniz ve Ege'de verilecek tavizlere, Kıbrıs'ta verilecek tavizlere karşı çıkıyoruz. Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''