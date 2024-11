CHP'den "Yenidoğan çetesi" açıklaması: Sağlık Bakanı görevden alınıp yargılanmalıdır

Bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesinin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması öncesi CHP heyeti adliye önünde açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın daha önce harakete geçmemesini eleştirerek " Siz, daha bu işler ilk başladığında denetiminizi yapıp, en azından denetim sonuçlarına kadar bu hastaneleri kapatsaydınız bu çete bu kadar cinayeti işleyemeyecekti. Sosyal Güvenlik Kurumu, daha geçen aya kadar bu çeteye para ödemeye devam etti. İşte bu cinayet zincirinin sürüp gitmesinin nedeni budur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bu davada birinci dereceden sorumlu olduğunu, görevden alınarak yargılanması gerektiğini savundu.

“Yenidoğan çetesi” olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma öncesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çam’dan oluşan CHP heyeti adliye önünde açıklama yaptı.

"TÜRKİYE HALKI AYAĞA KALKINCA, BU CİNAYETLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKINCA HASTANELERİ KAPATMAK AKILLARINA GELDİ"

Davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti:

"BU SUÇ ÇETESİNE ARKA ÇIKANLAR BİRİNCİ DERECEDEN SUÇLUDUR"

"BU, BUZDAĞININ ALTINDA BÜYÜK SKANDALLAR VAR"

"Artık bu ülkede kimsenin sağlık güvenliği, can güvenliği yoktur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise şöyle konuştu:

"İDDİANAMEYE YANSIYAN BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMIDIR"

"DİĞER SERVİSLERDE, YETİŞKİN YOĞUN BAKIMLARINDA OLAN BİTENİ BİLMİYORUZ"

"SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLEREK YARGILANMALIDIR"

"BAKAN MEMİŞOĞLU BU DAVADA BİRİNCİ ELDEN SORUMLUDUR VE BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİ YA DA GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİDİR"

Bu davada bir tane bile kamu görevlisi yoktur ve esas olarak yargılanması gerekenler de bu suçlara göz yumanlardır. İl Sağlık Müdürü olarak 2016 yılından beri 8 yıl süreyle İstanbul sağlığını yöneten şu anki Sayın Bakan Kemal Memişoğlu bu davada birinci elden sorumludur ve bir an önce istifa etmeli ya da görevden el çektirilmelidir. Şu durumda 85 milyon insanımızın sağlık güvenliği, can güvenliği tehlikededir. Bunun gibi o dönemde görevli olan Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pek çoğu hala görevdedir. Müdürlükte ve Bakanlıkta etkin konumda görev yapmaktadırlar. Bu davanın selameti için bir an önce bu yetkililer görevden alınmalı ve yargılanmalıdır. Sağlık Bakanı istifa etmeli ve yargılanmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Müdahalelik talebimiz de mevcut ve bebeklerimizin adaleti için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ve sonuna kadar da adaleti savunacağız. Bebeklerimizin can güvenliğini ve adaletini savunacağız. Bu ülkede her vatandaşımızın sağlık hakkını sonuna kadar savunmaya da devam edeceğiz."