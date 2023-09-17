CHP'den yerel seçim açıklaması: Yenilenerek ve güçlenerek gideceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, "Yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gideceğiz" dedi.

KAYNAK: AA
CHP'den yerel seçim açıklaması: Yenilenerek ve güçlenerek gideceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Karaman'da 2024 yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gideceklerini belirten Öztrak, "Etik ilkelere bağlı kalınarak, kavga etmeden yapılan tartışmaların, mücadelemizi daha da güçlendireceğini biliyoruz" dedi.

CHP Karaman İl Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katılan Öztrak, oy birliğiyle divan başkanı seçildi. Atatürk'ün Karaman'ı "Türk kültürünün esaslı kaynaklarından birisi" olarak tanımladığını ifade eden Öztrak, Mayıs ayında yapılan genel seçime ve 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇMENİN YÜZDE 48'İ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmayı çok istediklerini belirten Öztrak, "Bu duruma herkesten fazla üzüldük. Sadece bardağın boş tarafından bakamamak lazım. Bir de bardağın dolu tarafı var. Ne elde ettik, neyin üzerinden harekete etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Seçmenin yüzde 48'inin Kılıçdaroğlu'na oy verdiğinin altını çizen Öztrak, "CHP olarak, yere düştüğümüzde kalkamayacak bir parti değiliz. Biz 100 yıllık bir partiyiz. Dolayısıyla yerde kalmayacağız, hatalarımızı göreceğiz, bardağın dolu tarafıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"YENİLENEREK VE GÜÇLENEREK GİDECEĞİZ"

2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceklerine inandığını ifade eden Öztrak, AKP iktidarının fazla hareket alanının kalmadığını iddia etti.

Yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gideceklerini belirten Öztrak, "CHP, halkın egemenliğini temel ilke olarak benimser. Bu doğrultuda, parti içi tartışmalarımız, yenilenmenin aracıdır. Etik ilkelere bağlı kalınarak, kavga etmeden yapılan tartışmaların, mücadelemizi daha da güçlendireceğini biliyoruz.

Bu bağlamda, yenilenme sürecimiz devam ediyor. Bir taraftan kongreler, bir taraftan da tüzüğümüzden programımıza, patimizin işleyişine kadar, dokümanların hepsini yenileyeceğiz. Yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gideceğiz." dedi.

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