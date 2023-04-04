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CHP'den 'ziyaretçi' kararı

CHP'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için oluşturulan 8 kişilik komisyonun değerlendirmelerinin ardından liste, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:52
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CHP'den 'ziyaretçi' kararı

CHP'den 'ziyaretçi' kararı
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CHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne hazırlık kapsamında, milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda sona geldi.

Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'den oluşan 8 kişilik komisyon, milletvekili aday adaylığı başvurularını ayrıntılı bir incelemeden geçirdi.

Aday adaylarının başvurularını hukuki yönden, parti ilkeleri çerçevesinde ve liyakat açısından ele alan komisyonun çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 3 bin 500 başvuruyu inceleyen komisyonun değerlendirmeleri sonucu oluşturulan liste, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

CHP'de, yarın saat 18.00 itibarıyla 10 Nisan Pazartesi günü saat 09.00'a kadar Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hariç genel merkez binasına ziyaretçi alınmayacak. Kılıçdaroğlu, bu süreçte, liste üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği liste, bu hafta Parti Meclisi'nin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek

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