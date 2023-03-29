CHP'li Akın: Enerjide maliyetler düştü faturalarda indirim yapılmadı

Editör: Gülsüm Acıyan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılında maliyetler arttığı için fahiş oranda zamlanan enerji faturalarına yılbaşından bu yana maliyetler düşmesine karşın tek kuruş indirim yapılmadığına dikkat çekti.

CHP’li Akın, "İktidar indirim yapmak için kış aylarının bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada AK Parti iktidarının yanlış ekonomi ve enerji politikaları nedeniyle temel bir hak olan enerjinin artık Türkiye’de lüks hale geldiğine dikkat çekti.

"AKP İKTİDARININ EN İYİ BİLDİĞİ İŞ ZAM YAPMAK"

2022 yılında üst üste yapılan fahiş zamlarla faturaların katlandığına işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

"AKP iktidarının en iyi bildiği iş zam yapmak. 2022 yılında elektrikte üç defa, doğalgazda dört defa zam yaptılar. Konut tarifelerine yapılan fahiş artışlar nedeniyle vatandaşlarımız kışın kombi yakamaz duruma geldi. Temel bir ihtiyaç olan ısınmanın maliyeti asgari ücretli vatandaşlarımız için karşılanamaz duruma geldi. Resmi raporlara göre konutlarda doğalgaz bu kışın başında geçen yıl aynı döneme göre neredeyse yüzde 9 düştü. Başka bir deyişle vatandaşlar bu kış kombisini yakmamaya ya da kısmaya başladı."

"ALIM MALİYETİ DÜŞTÜ AMA FATURALARDA TEK KURUŞ İNDİRİM YOK"

AKP iktidarının zam yaparken maliyetlerin arttığı söylemini kullandığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Türkiye’nin Nisan 2022’de bin metreküp doğalgaz alım maliyeti ortalama 700 dolar civarındaydı. Şimdi bu fiyatın bugün 550 dolara düştüğü hesaplanıyor. Yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş var. Bizde ise faturalar Nisan 2022’den bu yana yüzde 100 oranında arttı. Nisan 2022’de konutlarda satılan doğalgazın bin metreküpü yaklaşık 176 dolardı. Şimdi bu fiyat 216 dolara çıktı. Buna göre; Türkiye’nin alım maliyeti yüzde 20’nin üzerinde düşmesine karşın konutlara satılan doğalgaz tutarı döviz cinsinde bile arttı. Vatandaşımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle Türk Lirası karşısında zaten faturalar 2,5 kattan fazla arttı.”

"AKP İKTİDARI İNDİRİM YAPMAK İÇİN KIŞIN BİTMESİNİ Mİ BEKLİYOR?"

CHP’li Akın, Avrupa’da doğalgaz piyasasında fiyatları belirleyen TTF borsasında fiyatların da yüzde 90 oranında düştüğünü anımsattı. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Avrupa’da da enerji fiyatları düşüyor. Enerjide maliyet azalıyor. İktidar indirim yapmak için daha kışın bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın.”