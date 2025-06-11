CHP'li Başarır'dan Cafer Mahiroğlu hakkındaki karara sert tepki

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CHP'li Başarır'dan Cafer Mahiroğlu hakkındaki karara sert tepki

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarıyla İBB soruşturmasına dahil edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olmakla suçlanmasına rağmen tahliye edilen Aktaş'ın iddiaları sonrasında, Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.


CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yakalama kararına sert tepki gösterdi.

Onlarca soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların ardından sıranın muhalif medyaya geldiğine değinen çeken Başarır, "Bu vadeye yayılmış, bir darbe girişimidir" dedi.

Başarır, Mahiroğlu'nun karara tepki gösterdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada,

"Önce seçilmiş belediye başkanlarımız, sonra cumhurbaşkanı adayımız, partimiz, demokrasiye sahip çıkan gençler ve sanatçılar… Şimdi de muhalif medya... Bu vadeye yayılmış, bir darbe girişimidir! Planlanmış, aşama aşama uygulamaya geçirilmiş; 19 Mart’ta başlayan karanlık darbe sürecinin yeni perdesidir" ifadelerine yer verdi.

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