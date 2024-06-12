CHP’li başkan görevinden istifa etti

Kaynak: DHA
CHP’li başkan görevinden istifa etti

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, geçen yıl ocak ayından bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

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"PARTİM VE EDİRNEM İÇİN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kahraman, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, herhangi bir gerekçe sunmazken, partisi ve Edirne için hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Bu mücadelenin bir bayrak yarışı olduğunu bilerek şu ana dek samimi şekilde görevini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Kahraman, bugüne dek büyük bir gurur ve şerefle yürüttüğü CHP Edirne İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını ifade etti.

Kahraman, görevi devralacak olan kişinin de aynı şekilde mücadele edeceğini belirterek, partisi ve Edirne için bundan sonra da anı şekilde hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

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