CHP'li başkan güne namaz ve dualarla başladı

Akın, Balıkesir merkezde, Fatih döneminin önemli devlet adamlarından Zağanos Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde, esnaflarla beraber sabah namazını kılarak başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni, 2019 Yerel Seçimleri’nde %47,78’lik oy oranıyla kazanan AKP’den alan Akın, güne başlangıç için Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında hutbe okuduğu Zağanos Paşa Cami’ni seçti. Tıka basa dolu olan Cami’de halkla birlikte namazını kılan Akın, namazdan sonra yapılan duaya da iştirak etti.

Sabah namazını eda ettikten sonra Zağnos Paşa Türbesi’ni ziyaret eden başkan namzedi burada bir süre dua ettikten sonra kendisine yöneltilen mikrofonlara açıklamalarda bulundu.

Oldukça mutlu ve neşeli görünen Akın yaptığı açıklamada "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

Cami bahçesinde yeni başkanını gören vatandaş Akın’a sevgi ve iyi dileklerini iletti. Vatandaşa samimiyetle karşılık veren Akın kendisine ilgi ve alaka gösteren tüm yurttaşlarla teker teker selamlaştı. Bu sırada Akın’ın yanına gelen bir hanımefendinin "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" demesi dikkat çekti.

Akın, eve dönmeye yönelmişken denk geldiği sabah temizliği yapan belediye görevlileriyle ayaküstü hasbihal etti.