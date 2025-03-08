CHP’li Başkan’dan flaş sözler… İmamoğlu ve Özel bunları sakın duymasın!

CHP’de ön seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olarak tek aday İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçimde aday olmayacağını açıkladı. Ön seçim tartışmaları ise parti içerisinde devam ediyor. Nuray Babacan’a konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ön seçimin zarar vereceğini söylerken, “Ayrıca gereksiz bir mesai ve gündem işgali olduğunu düşünüyorum” dedi.

ÖN SEÇİM SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Son yaşanan soruşturma ve tutuklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlayan ‘erken seçim’ çıkışı aday belirlemeye kadar ilerlemişti. CHP’de Cumhurbaşkanını belirleyecek olan ‘Ön seçim’ hazırlıkları ise başlamıştı.

YAVAŞ ‘ERKEN’ DEMİŞTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘ön seçimin erken olduğunu’ belirtirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ‘görüş farklılıkları olabilir’ demişti. Parti içerisindeki ön seçim tartışmaları ise gündemde yer edinmişti. Yavaş’ın aday olmayacağını açıkladığı ön seçimde İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.

SEÇER: GEREKSİZ BİR MESAİ VE GÜNDEM İŞGALİ

Ön seçim tartışmalarına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sert bir tepkide bulundu. Nefes gazetesinde Nuray Babacan’a konuşan Seçer, “Ön seçim bizim mesaimizi alır, bu provokatif açık bir süreç olur. Bize zarar verir” dedim. Ayrıca gereksiz bir mesai ve gündem işgali olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.