CHP'li Belediye Başkanı camiden çıkmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Belediye Başkanı camiden çıkmıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Mustafa Bozbey, her fırsatta soluğu camide alıyor.

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa'da kullanılan oyların %38.35'sını alan AKP adayı ve mevcut başkan Alinur Aktaş'a karşı oyların %47.62'sini alarak galip gelen CHP'li aday Mustafa Bozbey dün sabah, Emir Sultan Cami'nde namazına gitti. Namaz sonrasında sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Bursalılara seslenen yeni başkan Bozbey "Hayırlı sabahlar, evliyalar şehri Bursa. Güne Emir Sultan'da sabah namazıyla başlıyoruz. Ardından sendika ziyaretimiz var. Ve sonrasında Mudanya'da Mudanyalılarla buluşacağız. Sizlere sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum" diye konuştu.

Dün sabah namazını Emirsultan Cami'nde eda eden Aktaş, teravih namazını ise Ulu Cami'de kıldı. Teravih namazından sonra Bursalılara tatlı ikramında bulunan CHP'li başkan, yanına gelenlerle de bir süre sohbet etti.

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