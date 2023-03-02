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CHP'li Belediye Başkanı: Hiç kimse devletimize laf atmasın yetişmek mümkün değil

CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldığı bir toplantıda "Dünyada böyle bir deprem olmamış. Hiç kimse devletimize laf atmasın. Öyle bir hasar var ki orada, hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil" dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:06
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CHP'li Belediye Başkanı: Hiç kimse devletimize laf atmasın yetişmek mümkün değil

CHP'li Belediye Başkanı: Hiç kimse devletimize laf atmasın yetişmek mümkün değil
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CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldığı bir toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında konuştu.

“HİÇBİR ŞEKİLDE YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Depremin haberini aldıktan sonra yardımlar için bölgeyle iletişime geçtiğini söyleyen İduğ, “Deprem bölgesine telefon açtım. Çadır yardımı için ancak kefen istendi. Malatya ve Hatay’a 32 TIR daha yola çıktığını ekledi. Gelen yardımların ve çadırların gerçek kişilere gitmesi çok önemli 160 ekip gitti. Hala 2 ekibimiz daha orada. Adıyaman’ın ihtiyaçlarını tek tek öğrenerek ekibimiz arabayla giderek Adıyaman’a teslim etti. Adıyaman’ da görev yapan askerimize de 250 çadır teslim ettik. 13.5 milyon nüfusa hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış. Hatay’da 150 bin bağımsız ev var 129 bini yıkılmış içine giremezsiniz. Bu binlerde moloz altında binlerde insan var. Bugün o molozları kaldırsanız milyonlarca kamyon gerekiyor. 85 milyon nüfuslu ülkenin 150 bin çadırı olmalıydı” sözlerine yer verdi.

“KİMSE DEVLETE LAF ETMESİN”

İduğ, “Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi yollasanız yollayın istediğiniz sonucu alamazsınız. Geç kalındı mı kalındı. 85 milyonluk Türkiye’nin nüfusunun yüzde 1’i kadar yani 850 bin çadır olmalıydı” dedi.

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