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İYİ Parti'ye ziyaret olmayacak. CHP’li belediye başkanlarının Akşener’e gideceği söylenmişti

CHP'li belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği yönünde haberler gelmişti. Ancak CHP'den gelen son açıklamada söz konusu haber yalanlandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 12:54
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CHP'li belediye başkanlarının Akşener ile görüşeceği yalanlandı

İYİ Parti'ye ziyaret olmayacak. CHP’li belediye başkanlarının Akşener’e gideceği söylenmişti
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Altılı masada yaşanan gelişmelerin üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li belediye başkanları gün içinde İYİ Parti lideri Akşener ile görüşeceği yönünde bilgi gelmişti.

Görüşmenin saati ise paylaşılmamıştı.  Gerçekleşecek görüşmede CHP'li 10 belediye başkanı yer alacağı öğrenilmişti

CHP YALANLADI

CHP'den gelen son açıklamada ise Akşener'e ziyaret gibi bir planın olmadığı belirtildi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek destek mesajı verdi. 

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI KATILACAK?

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılacağı iddiası vardı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıda yer almayacağı öğrenilmişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini söyledi.

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