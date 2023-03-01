CHP'li Budak'tan Bakan Ersoy'a ihale tepkisi: Gözünü rant bürümüş açıkça suç işliyor

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya-Kemer’deki, Phaselis Antik Kenti içerisinde kanuna aykırı biçimde halk plajı yapılmak istendiğini belirtti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.



"AÇIKÇA SUÇ İŞLİYOR"

“Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki Phaselis Antik Kenti içerisindeki Bostanlık ve Cennet koylarında iki halk plajı yapmak için doğa katliamına başladı” diyen Budak, birinci derece arkeolojik SİT alanlarına çivi bile çakılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Budak, “Tüm ülkenin gözü, kulağı, yüreği deprem bölgesinde iken Bakan Ersoy yangından mal kaçırır gibi antik kentlere gözünü dikti. Bakan Ersoy, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre yapılanın suç olduğunu bilmiyor mu? Bakanın gözünü rant bürümüş, açıkça suç işliyor” dedi.





“KURDA KUZU EMANET ETTİK”

Kültür ve Turizm Bakanlığının en öncelikli görevinin ülkenin zenginliklerini korumak olduğunu Bakan Ersoy’un hala idrak edemediğini ifade eden Budak, "İhaleyi alan şirketin, bugüne kadar 242 milyon liralık kamu ihalesi aldığı basına yansıdı. Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı ve AKP Kurucu Üyesi Zeki Ergezen’in akrabası ihaleyi alan şirketin sahibi. Ayrıca şirketin yönetiminde kamu ihalelerinden yasaklı eski Bakanın kardeşi de bulunuyor. Bu açıkça kurda kuzu emanet etmek değilse nedir? Bakan Ersoy’un görevi, arkeolojik ve kültürel zenginliklerimizi rant peşinde koşan şirketlere transfer etmek değildir." diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKABİLİR"

Budak "Ersoy’un rant hırsı ülkemizi uluslararası arenada da yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir. Ülkemiz 2002 yılında Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokolü TBMM’de onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Bu protokol nedeniyle Akdeniz kıyılarındaki özel koruma bölgelerini korumayı taahhüt etmiş durumdayız. Ne ülke içindeki yasal düzenlemeler ne de uluslararası taahhütlerimiz umurlarında değil. Giderayak selden kütük kapma derdindeler”

ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İŞ MAKİNELERİNİN NE İŞİ VAR?

Budak, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

- İhaleyi hangi şirket almıştır? Hangi şartlar altında almıştır? Daha önce Bakanlığınızdan ve diğer kamu kurumlarından hangi ihaleleri almıştır?



- Bu ihalelerin toplam sözleşme bedelleri ne kadardır? Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kenti 1. Derece arkeolojik sit alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yapılacak halk plajı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 nolu ilke kararını görmezden gelmektedir. Sit alanında iş makineleri hangi mevzuata göre kesim yapmaktadır?



- Antalya-Kemer-Phaselis antik kenti ören yeri ve bütünleyici kıyı alanı çevre düzenlemesi kapsamındaki yol açma çalışmalarında kaç adet ağaç kesilecektir?



- 1. Derece arkeolojik sit alanı Phaselis antik kenti içerisindeki tarihi kalıntıların korunması için ne tür önlemler alınmıştır?



- Çevre düzenlemesi kapsamında yapılacak tesislerde, 85 bin metrekarelik alanın ne kadarında betonlaşmaya sebebiyet verilecektir?



- Düzenleme kapsamında yapılacak tesisler nelerdir? Bu tesislerin yapımında kullanılacak malzemeler ve miktarı ne kadardır?



- Ülkemiz Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokolü 2002 yılında TBMM’de onaylamıştır. Phaselis Antik Kenti’nde yapılan çalışmalar öncesi Dışişleri Bakanlığından görüş alınmış mıdır?



- Protokolü ihlal edilecek yaptırımlar sonrası ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası cezai yükümlülükler göz önünde bulundurulmuş mudur?