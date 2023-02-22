CHP’li Bülbül’den bakanlara soru ‘Çocuklar nerede?’

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü yaşanan ve toplam 10 ilde büyük hasarlara neden olan depremin ardından enkazdan çıkarılan ancak sonrasında aileleri tarafından bir haber alınamayanların sayısı artıyor.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuklar için Meclis’e iki soru önergesi verdi. Birinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğerinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yanıtlanmasını talep eden CHP’li Bülbül, önergelerinde 6 Şubat’ta yaşanan depremden sonra kaç çocuk hakkında kayıp ihbarı verildiğini, kaçının bulunduğunu ve kaçının hala kayıp olduğunu sordu.

Bülbül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklar bu tür olağanüstü durumlardan yetişkinlere göre çok daha fazla olumsuz etkilendiğini belirterek, ciddi bir “kayıp çocuk” sorunu olduğunu söyledi.

Hatay’da enkazdan çıkarılan bir çocuğun Ankara’daki hastanelerde bile arandığını belirten Bülbül, “Bazı çocukların hastanelere giriş kayıtları var ama hastanede yok. Bazı çocukların bilincinin kapalı şekilde hastanelere getirildiği bilgisi var ancak hastaneye giriş kaydı yok. Bazı çocuklar İstanbul’da evlerde bulunurken, oraya neden, nasıl ve kimler tarafından götürüldüğü meçhul. Organ mafyası, tarikat evleri gibi iddialar ortalıkta. İnsanlar sosyal medya aracılığı ile çocuklarını bulmaya çalışıyor. Bu durum çocuk koruma sisteminin çöktüğünü ya da belki de hiç işletilmediğini gösterir. Sistemde büyük bir zafiyet, çürümüşlük var. İlgili Bakanlıklar kaç çocuğun kayıp olduğuna dair resmi bir açıklama yapmaktan neden kaçınıyor? Bu ciddi bir sorun. Hep birlikte çocukların nerede olduğunu sormak zorundayız” dedi.

SÜLEYMAN BÜLBÜL İSLAHİYE’DE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, depremden en çok etkilenen ilçelerden birisi olan İslahiye İlçesine giderek vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu.



6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, CHP'li Vekiller de ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren sahalarda olan Vekil Bülbül de bu kapsamda İshaliye İlçesine giderek depremzedelere ziyaretlerde bulundu. Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Bülbül ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada yaraların birlikte sarılacağının altını çizerek: "Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir Milletvekili Mahir Polat, YDK Üyelerimiz Sezgin Kaya, Ahmet Ersen Özsoy, Gaziantep Milletvekilimiz İrfan Kaplan ile birlikte Aşağı Şerikanlı ve Yukarı Şerikanlı köylerinde taziye ziyaretlerinde bulunduk. Halkımızın önerilerini dinledik. Yapılması gerekenlerin üzerinde istişarede bulunduk. Çok büyük depremler atlattık. Fakat her ne olursa olsun yaraları birlikte saracak, bu felaketi de atlatacağız. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun." dedi.